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Muğla'da toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yapılması uygulamasının sona ereceği bildirildi
 24 Mart 2020 12:27
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Muğla'da toplu taşımada nakit ödeme uygulaması kalkıyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında nakit ödeme yapılması uygulamasının sona ereceği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, il genelinde 26 Mart perşembe günü itibariyle toplu taşıma araçlarında nakit ödeme uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

Vatandaşların toplu taşıma biniş ücretlerini Muğla Kart, temassız kredi ve banka kartları, telefon uygulamasıyla ödeyebilecekleri ifade edildi.

Öte yandan, 11 ilçede 12 otobüsün sağlık çalışanlarına tahsis edildiği, bugüne kadar 577 sağlık çalışanın ücretsiz taşındığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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