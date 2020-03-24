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Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turundan sonuç çıkmadı

Adaylardan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca 193 oyda kaldı- Başkan seçilebilmek için Yargıtay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 197'nin alınması gerekiyordu - Bu nedenle seçimin ilk turundan sonuç alınamadı, ikinci tura geçildi
 24 Mart 2020 13:01
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Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turundan sonuç çıkmadı

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten boşalan Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turundan sonuç alınamadı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler arasında seçim yapıldı.

Seçimde 326 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca 193, Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu 38, Ondokuzuncu. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk 22, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya 15, Onuncu Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu 16, Ondokuzuncu Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman 32 oy aldı. Seçimde, 5 oy boş çıktı, 5 oy geçersiz sayıldı.

Başkan seçilebilmek için Yargıtay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 197'nin alınması gerekiyordu.

Bu nedenle seçimin ilk turundan sonuç alınamadı, ikinci tura geçildi.

Anadolu Ajansı
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