1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFP: Türklerin gizli silahı kolonya

Türkiye'de korona virüsü salgınına karşı kolonyaya hücum edilmesi Fransız basınının ilgisini çekti. AFP, virüsle mücadelede 'Türklerin gizli silahının' kolonya olduğunu yazdı
 24 Mart 2020 13:11
Yazdır
AFP: Türklerin gizli silahı kolonya

Fransız haber ajansı AFP, misafirperverliğin sembolü olarak görülen kolonyanın Türkiye'de bir anda nasıl salgınla mücadelede 'gizli silah' haline geldiğini haberleştirdi. AFP, yüksek derecede alkol içerdiği için pek çok kişinin Türkiye'de kolonyayla ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını, böylece virüse yakalanma riskini önlediklerine inandığını yazdı.

İlk resmi vakanın duyurulmasından önce pek çok mağazada kolonya kuyrukları oluştuğunu aktaran AFP, salgının yayılmasıyla artık pek çok yerde kolonya stoklarının tükendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'kolonyanın el dezenfektanı olarak kullanılabileceği' açıklamasının ardından kolonyaya talebin daha da arttığı kaydedildi.

EYÜP SABRİ TUNCER: ONLINE SİPARİŞ ASKIYA ALINDI

'Türkiye'nin önde gelen kolonya üreticilerinden Eyüp Sabri Tuncer ile de görüşen AFP, firmanın geçen haftalarda on binlerce sipariş aldığını aktardı. Firmanın genel müdür yardımcılarından Atilla Arıman, "Müşterilere sağlıklı bir teslimat yapabilmek için, online siparişleri askıya aldık" dedi.

AFP, Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Bülent Ertuğrul'un görüşüne de yer verdi.

Virüsten korunmanın en iyi yolunun elleri su ve sabunla yıkamak olduğunu söyleyen Ertuğrul, "Eğer su ve sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol içeren bir dezenfektan iş görebilir. Alkol iyi bir çözücüdür, viral zarfı yok eder. Bildiğimiz kadarıyla kolonya en az yüzde 70 alkol içeriyor. İşte bu nedenle koronavirüse karşı iyi bir dezenfektan" dedi.

Türkiye'de resmi açıklamalara göre, şimdiye kadar salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1529'a yükseldi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1934'e yükseldi
24 Mart 2020 13:09		 İngiltere, sokağa çıkışı sınırlandırdı, işe geliş gidişler hariç olacak
24 Mart 2020 12:08
Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor
24 Mart 2020 10:29		 Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
24 Mart 2020 10:07
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı
24 Mart 2020 09:22		 Ukrayna'da milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi
23 Mart 2020 23:53
İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu
23 Mart 2020 23:43		 IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
23 Mart 2020 22:19
İngiltere'deki Türk öğrenciler tahliye edildi
23 Mart 2020 21:51		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
23 Mart 2020 21:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - İstanbul'daki karantinadan kaçıp Tekirdağ'daki evine geldi14:06 - Halkbank'tan esnafa kredi desteği14:01 - Bu da ücretsiz maske kuyruğu13:49 - Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor13:48 - Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı13:47 - İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk, süreci anlattı13:46 - Erdoğan: Doğalgaz ve elektriğin kapatılması sosyal devlete uymaz13:42 - Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında13:40 - TUDEM yayınları, bazı içeriklerini ücretsiz hale getirdi13:36 - Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
13:33 - Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak13:31 - İzmir BB, AVM'leri geçici süreyle kapatıyor13:28 - 65 yaş üstü 3 kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı13:23 - Koronavirüs fırsatçıların darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında13:20 - Okullar ne zaman açılacak?13:19 - Vefa Sosyal Destek Grupları, 121 bin 388 ihtiyaç talebini karşıladı13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:16 - İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
ücretini atatürk ödedi 7
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
Barış Özcan 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
kendiohaliniilanet 2
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam