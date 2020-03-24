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Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik.
 24 Mart 2020 13:13
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Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik."
İhlas Haber Ajansı
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