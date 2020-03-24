Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|24 Mart 2020 13:17
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puana çıktı.
Güne güçlü yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.046,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,77, holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 9,06 ile madencilik oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı programı açıklamasının, piyasalarda risk iştahını görece artırdığını kaydetti.
ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda ikinci kez reddedilmesiyle dün ABD borsalarında satıcılı seyretmesine karşın, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 7'lere varan güçlü yükselişlerin gözlemlendiğini belirten analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile getirdi.
Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
24 Mart 2020 12:15
|Gram altın 333 lirayı geçti
24 Mart 2020 11:30
|Borsa, güne yükselişle başladı
24 Mart 2020 10:04
|Yükselen dolar güne sakin başladı
24 Mart 2020 09:49
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2020 18:31
|Altın yeniden yükseldi
23 Mart 2020 17:33
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
23 Mart 2020 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
23 Mart 2020 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
23 Mart 2020 12:31
|Gün ortası döviz fiyatları
23 Mart 2020 12:28