Vefa Sosyal Destek Grupları, 121 bin 388 ihtiyaç talebini karşıladı
İçişleri: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı
|24 Mart 2020 13:19
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