Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global'de soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları:

EBA'DAKİ ERİŞİM SORUNU

Uzaktan eğitim ile kastettiğimiz içerik televizyon yayını. Peki, bilişim ağı yani EBA hangi fonksiyonu görecek? Çocuklarımız konu tekrarı yapmak isterlerse, TV'deki programları kaçırırlarsa böyle bir yoğunluk olabilir. Bir öğrenci iki saat kalıp orada videolar izleyebilir, binlerce deney var. Deneyleri izleyebilirler, öğretmenleri ile etkileşime girebilirler. EBA bir sosyal medya platformu. Bir haftada 3 kanal kurup bunun içeriklerini oluşturup bütün ülkenin ihtiyacını giderebilmek bizim için büyük bir proje. Ben bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MEB'in bu projede çalışan ekibine ben tekrar teşekkür ediyorum.

TARTIŞMA YARATAN ADNAN MENDERES GÖRÜNTÜLERİ

(Adnan Menderes'in idamına ilişkin görüntüler) Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. Pedagojik olarak bakıyor Ziya öğretmen. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Bir inceleme başlattım. Bu ekip öylesine ummalı bir çalışma içinde ki, benim hepsini tek tek izlemem mümkün değil. Prensip olarak neyi nasıl yapacağımızla ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Bu çalışma sırasında bir program yerine başka bir içerik konuluyor yanlışlıkla. Burada şöyle bir şey var. Bizim ekiplerimiz kontrollü olarak içeriklere bakıyor. Kontroller sırasında bir hata olmuş. Projenin tamamını kötülemek anlamında bir şey değil. Hukuksal bir konu süreci beklememiz lazım.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz.