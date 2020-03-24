İzmir BB, AVM'leri geçici süreyle kapatıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
|24 Mart 2020 13:31
|Yazdır
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, bu kararın İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'daki karantinadan kaçıp Tekirdağ'daki evine geldi
24 Mart 2020 14:09
|Bu da ücretsiz maske kuyruğu
24 Mart 2020 14:01
|Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
24 Mart 2020 13:42
|65 yaş üstü 3 kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
24 Mart 2020 13:28
|Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu
23 Mart 2020 21:35
|Prof. Dr. Çoban'dan korona virüse 'çözüm' iddiası
23 Mart 2020 18:57
|Valilikten 'maske sıkıntısı yok' açıklaması
23 Mart 2020 18:41
|'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi
23 Mart 2020 17:31
|Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
23 Mart 2020 16:55
|Ankara Büyükşehir, motosikletli kurye kiraladı
23 Mart 2020 16:29