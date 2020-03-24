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Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak

Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak
 24 Mart 2020 13:33
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Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak

Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Anadolu Ajansı
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