TUDEM yayınları, bazı içeriklerini ücretsiz hale getirdi
Türkiye'de eğitim sektörünün önde gelen kurumlarından birisi olan TUDEM yayınevi, bazı içeriklerini ücretsiz olarak yayınlamaya başladı.
|24 Mart 2020 13:40
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Koronavirüs salgını sürecinde, TUDEM yayın grubu öncü bir uygulamaya imza attı. Yayın grubundan yapılan açıklamada okul öncesi ile 8. sınıfa kadar olan bazı yayın içeriklerinin ücretsiz olarak öğrencilerin erişimine açıldığı belirtildi.
TUDEM'in ücretesi içeriklerini ulaşmak için tıklayınız.
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