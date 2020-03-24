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Erdoğan: Doğalgaz ve elektriğin kapatılması sosyal devlete uymaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.
 24 Mart 2020 13:46
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Erdoğan: Doğalgaz ve elektriğin kapatılması sosyal devlete uymaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konuyu da değerlendirildi, Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğal gaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz. Devlet sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette böyle bir adım atılamaz." dedi.

Yurt dışına mal kaçıranların yaptırıma çarptırılacağını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

Ürünleri yurt dışına değişik kanallarla kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ülkemizin içinde fahiş fiyatlarla satanlara da bunun hesabını sorarız. Turizmde 14 günde geri ödemesi konusu, Hazine ve Maliye Bakanlığı da, Turizm Bakanlığı da sürekli görüşüyor.
Anadolu Ajansı
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