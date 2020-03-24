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Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını ile ilgili bakanlar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede, okulların uzatılmasıyla ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk'a hitaben "Bilim Kuruluyla görüşün, çünkü işin ehli onlar, ne diyorlarsa yapalım" diyor
 24 Mart 2020 13:49
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Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını ile ilgili bakanlar ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmede okulların tatilini uzatmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı da bu konuda Bilim Kurulu'nun görüşlerini dikkate alın dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede, okulların uzatılmasıyla ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk'a hitaben "Bilim Kuruluyla görüşün, işin ehli onlar, ne diyorlarsa yapalım" dedi.

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Memurlar.Net
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