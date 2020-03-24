Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını ile ilgili bakanlar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede, okulların uzatılmasıyla ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk'a hitaben "Bilim Kuruluyla görüşün, çünkü işin ehli onlar, ne diyorlarsa yapalım" diyor
|24 Mart 2020 13:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını ile ilgili bakanlar ile görüştü.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmede okulların tatilini uzatmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı da bu konuda Bilim Kurulu'nun görüşlerini dikkate alın dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la yaptığı görüşmede, okulların uzatılmasıyla ilgili olarak Bakan Ziya Selçuk'a hitaben "Bilim Kuruluyla görüşün, işin ehli onlar, ne diyorlarsa yapalım" dedi.
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Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSDRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020
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