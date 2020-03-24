AŞTİ'de şehirlerarası otobüs çıkış ücretleri yarıya düşürüldü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası otobüs çıkış ücretlerinin yarıya düşürüldüğünü bildirdi.
|24 Mart 2020 14:35
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası otobüs çıkış ücretlerinin yarıya düşürüldüğünü bildirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımıza destek olmak amacıyla, İçişleri Bakanlığının şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelge yürürlükte olduğu sürece, AŞTİ'de şehirler arası otobüs çıkış ücretleri de yarısı oranında düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.
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