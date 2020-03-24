İspanya'da koronavirüsten ölü ve vaka sayısında rekor artış devam etti
|24 Mart 2020 14:38
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 514 rekor artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı ise 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182'den 514 artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı da 33 bin 89'dan 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e çıktı.
Böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.
Ölü sayısını ilk olarak 2 bin 694 olarak duyuran Bakanlık, kısa süre içinde rakamı 2 bin 696 olarak güncelledi.
Acil serviste tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 2 bin 636 olarak duyurulurken, son 24 saatte taburcu edilen hasta sayısı da 439 artışla 3 bin 794'e ulaştı.
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 Mart'tan itibaren büyük artış gösteriyor.
İstatistiklere göre ölümlerde 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve son olarak bugün 514 artış oldu.
Diğer yandan Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesinde ölü sayısı son 24 saatte 272 artışla 1535'e, vaka sayısı da 1777 artışla 12 bin 352'ye çıktı.
Madrid'in ardından en fazla ölüm Katalonya (282) ve Castilla y La Mancha (212) özerk yönetimlerinde görülüyor.
Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.
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