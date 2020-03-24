Bakırköy'de, Koronavirüs testi kuyruğu
Bakırköy'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü
|24 Mart 2020 14:51
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Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
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