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İki aile hekimine koronavirüs bulaştı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, "Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık" dedi.
 24 Mart 2020 14:51
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İki aile hekimine koronavirüs bulaştı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, "Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık" dedi.

Yurtdışından gelen yurttaşların, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edeceklerinin ilan edildiğini söyleyen Demir, evde kalması gereken riskli grupların 'Durum Bildirir Sağlık Raporu' için Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) yönlendirildiğini belirtti.

Demir, şöyle konuştu: "Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken en riskli kurumlara, sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk. Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını tahmin ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'na bir aile hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir aile hekimi meslektaşımızın eklenmesini, basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz."

'65 yaş üstü yasağını böyle deldim' diyen hastalar var'

İstanbul'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir aile hekimi de dükkanlardan bozma, sağlık altyapısı olmayan binalarda hizmet verdiklerini söyledi. "ASM'lerde izolasyonlu odalar dahi yok" diyen aile hekimi, salgın döneminde hasta sayılarının arttığına dikkat çekerek "Merkezi hastane randevu sisteminden randevu tanımlayıp 'Aile sağlığı merkezine gidiyorum' diyerek eften püften şeylerle dışarı çıkıyor. Güvenlik görevlileri sorunca randevularını gösteriyorlar. 65 yaş üstü yasağını böyle deldim diyen hastalara rastlıyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet
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