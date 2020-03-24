İki özel banka daha taksit ödemelerini öteleyecek
|24 Mart 2020 16:09
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Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.
Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.
Çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak için alınan geniş önlemlere ek olarak da 30 Nisan'a kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.
ATM'lerden günlük para çekme limiti ise 3 bin liraya yükseltildi.
TEB'den ekonomiye destek paketi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.
Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.
Öte yandan, 25 Mart itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak.
Ayrıca, TEB müşterileri "Üç Banka Tek ATM" noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.
TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.
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