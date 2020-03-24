1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beton mikserlerine elektronik takip geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan tebliğe göre beton mikserlerine çip takılacak. Betonda kayıp ve kaçağın önüne geçilmesine olanak sağlayacak çip etiketler, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak
 24 Mart 2020 15:18
Yazdır
Beton mikserlerine elektronik takip geliyor

Betonun denetiminin daha verimli sağlanması amacıyla beton mikserlerine çip takılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın 2019 başından itibaren, inşaatlarda betonun projesine uygunluğunun denetimi için sürdürdüğü çipli beton uygulaması kapsamında yayımlanan tebliğ ile inşaat sahasına gelen beton mikserleri de çip uygulamasına dahil edilecek.

Mikserlere çip takılmasıyla üreticiden çıkan betonun takibi sağlanacak, betonda kaçağın önüne geçilecek.

Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak çip etiketler mikserlere takılacak. Etiketsiz mikserler beton dökemeyecek. Uygulama, 60 günlük hazırlık süresi sonunda başlayacak.

Ayrıca mikserlerle taşınan betona ait sevk irsaliyeleri de barkodlu olacak. Sahadaki denetim elemanlarınca bu barkodlu irsaliyelerden alınan bilgiler de elektronik ortama aktarılacak.

- Beton laboratuvarlarına anlık sıcaklık ve nem ölçüm şartı

Tebliğe göre, beton deneyi yapan laboratuvarların numuneleri muhafaza ettikleri kür havuz ve odalarının ortam sıcaklığı ve nemi anlık olarak ölçülüp sistem tarafından denetlenecek.

Tebliğ ile Bakanlık, daha önce başlayan çipli beton uygulamasına ek olarak beton mikserleri ve laboratuvar ortamlarındaki tüm beton döküm süreçlerini elektronik ortamda denetlemiş olacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca'dan koronavirüse karşı 'aşı' açıklaması
24 Mart 2020 17:11		 MSB, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurdu
24 Mart 2020 16:37
'Korunan alanlarının imara açıldığı' iddiasına yalanlama
24 Mart 2020 16:33		 Bakan Koca: Çin'den gelen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
24 Mart 2020 16:27
'Evde kal' çağrılarına rağmen tapu müdürlükleri doldu taştı
24 Mart 2020 16:00		 Koronavirüsle mücadeleye 'Bilim Kurulu' yön veriyor
24 Mart 2020 15:54
Esnek çalışma adliye koridorlarını boşalttı
24 Mart 2020 15:41		 Bakanlıktan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde personele uzaktan eğitim
24 Mart 2020 14:47
Yapı denetim hizmetlerine koronavirüs tedbiri
24 Mart 2020 14:31		 'Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor'
24 Mart 2020 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:11 - Bakan Koca'dan koronavirüse karşı 'aşı' açıklaması17:05 - Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek17:04 - MB: Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direnci arttı16:58 - Yekta Saraç: Üniversite sağlık personeli için de zam istiyoruz16:55 - ABD'de de koronavirüsten ölenlerin sayısı 593 oldu16:53 - Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama16:48 - Başkentte komşuların kavgası korkuttu16:45 - Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm16:44 - Yaşlılara bir saygısızlık daha... Başına kolonya döktüler16:42 - DSÖ: ABD, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olabilir
16:41 - Meteorolojiden 4 ile toz taşınımı uyarısı16:37 - MSB, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurdu16:35 - Benzine 22 kuruş indirim yapıldı16:33 - 'Korunan alanlarının imara açıldığı' iddiasına yalanlama16:29 - Yargıtay'ın yeni başkanı Mehmet Akarca oldu16:27 - Bakan Koca: Çin'den gelen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı16:09 - İki özel banka daha taksit ödemelerini öteleyecek16:06 - İlkokul öğretmeni öğrencilerini görüntülü arayıp yoklama alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
ücretini atatürk ödedi 7
çiftlerin birbirine benzemesi 1
altında sert düşüş yaşanması 2
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 3
duruş bozukluğu 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
sakin ol champ.evdeyim 1
trt eba tv 1
özlemek 1
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam