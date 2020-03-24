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Enerji ve Anadolu otelleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İçişleri Bakanlığı: Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları için Enerji ve Anadolu otellerini Ankara Valiliği'nin kullanımına veren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a müteşekkiriz
 24 Mart 2020 15:21
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Enerji ve Anadolu otelleri sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Anadolu otellerinin pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için Ankara Valiliğinin kullanımına verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için Enerji ve Anadolu otellerini Ankara Valiliğinin kullanımına veren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a müteşekkiriz." ifadelerine yer verildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gecesini gündüzüne katarak milletin salgından korunması ve tedavi sürecinde, canını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini aktardı. Kavlak, şunları kaydetti:

"Ankara Söğütözü'ndeki Down Town Büyük Anadolu otelimizi bu mücadele boyunca tamamen sağlık çalışanlarımıza tahsis ediyoruz. Türk Metal Sendikası olarak üyelerimizin olduğu kadar, ülkemiz için verdikleri bu mücadelede, sağlık çalışanlarımızın da yanında olacağız."

Anadolu Ajansı
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