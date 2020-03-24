İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı
|24 Mart 2020 15:31
|Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından il emniyet müdürlüğümüz personelini korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda, il emniyet müdürlüğümüze bağlı tüm yerleşkeler, ek hizmet binaları, ilçe emniyet müdürlükleri hizmet binaları ve bunlara bağlı ek hizmet binaları ve polis merkezi amirliklerinin tamamı ile tüm hizmet araçları dezenfekte edilmiş, tüm birimlerimize yeterli sayıda eldiven, tıbbi maske ve el dezenfektanı dağıtılmıştır." denildi.
Emniyet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihaz kullanımına başlandığı, karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlarda görev alan personele izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yayınlanan genelge ve talimatlar gereği, tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altında olduğu değerlendirilen personele idari izin verilmiş, personelimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile alakalı hazırlanan bilgilendirme broşürleri personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden 4 ile toz taşınımı uyarısı
24 Mart 2020 16:41
|İstanbul'da teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak
24 Mart 2020 15:36
|Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
24 Mart 2020 15:25
|Bakırköy'de, Koronavirüs testi kuyruğu
24 Mart 2020 14:51
|AŞTİ'de şehirlerarası otobüs çıkış ücretleri yarıya düşürüldü
24 Mart 2020 14:35
|İstanbul'daki karantinadan kaçıp Tekirdağ'daki evine geldi
24 Mart 2020 14:09
|Bu da ücretsiz maske kuyruğu
24 Mart 2020 14:01
|Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
24 Mart 2020 13:42
|İzmir BB, AVM'leri geçici süreyle kapatıyor
24 Mart 2020 13:31
|65 yaş üstü 3 kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
24 Mart 2020 13:28