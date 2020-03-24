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Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 561,1 milyon lira borçlanmaya gitti
 24 Mart 2020 15:46
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Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 561,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,52 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 492 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 167 milyon lira, net satış 2 milyar 161,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede piyasa yapıcılarından 2 milyar 7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 561,1 milyon lira borçlandı.
Anadolu Ajansı
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