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Koronavirüsle mücadeleye 'Bilim Kurulu' yön veriyor

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri en başından itibaren yakından takip eden Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyor
 24 Mart 2020 15:54
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Koronavirüsle mücadeleye 'Bilim Kurulu' yön veriyor

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadelesini, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda sürdürüyor.

Çin'in Hubey eyaleti Vuhan şehrinden dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, ilk gününden itibaren Türkiye'nin de yakından takip ettiği konuların en başında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmeden önce koronavirüs salgınına yönelik ilk adım Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak'ta Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıyla atıldı.

Bakanlık, virüsün ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları uzmanı akademisyenleri Koronavirüs Bilim Kuruluna davet etti. Böylece, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığını yürüttüğü 31 bilim insanın yer aldığı kurul oluşturuldu.

Farklı üniversitelerden kurulda görev alan bilim insanları, salgının yayılmaya başladığı günden itibaren koronavirüsle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

- Bilim Kurulu önemli tavsiye kararlarında bulundu

Bilim Kurulu, Vuhan'daki Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınırlarının kapatılması, referans hastanelerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin ertelenmesi, yurt dışından gelenler için '14 günlük karantina uygulaması", eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı cezaevlerinde açık gibi görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararlarında bulundu.

Bilim Kurulu üyesi akademisyenler, bu süreçte hem küresel tehdit oluşturan Kovid-19'la mücadele yöntemlerinin belirlenmesini hem de bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağladı.

Bakanlığın oluşturduğu bilim kurulunda uluslararası alanda önemli çalışmalar yapan isimler de yer alıyor. Bilim Kurulundaki bilim insanları çoğunlukla enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve viroloji uzmanlarından oluşuyor. Çocuk enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanları ile koronavirüs tahlillerinin yapıldığı Ulusal Viroloji Laboratuvarından birer temsilci de kurulda bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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