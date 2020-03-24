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'Evde kal' çağrılarına rağmen tapu müdürlükleri doldu taştı

Türkiye koronavirüsle canla başla mücadele ederken, bazı vatandaşların sorumsuz davranışları süreci baltalıyor. Koronavirüs salgını sonrası yapılan 'Evde kal' çağrılarına rağmen tapu müdürlüklerinde yoğunluk oluşturanlar tehlike saçıyor. Tapu işlemlerinin yapılması için hiç bir önlem almadan Tapu Müdürlüklerine akın eden vatandaşların arasında ise yaşlıların da olması dikkat çekti
 24 Mart 2020 16:00
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'Evde kal' çağrılarına rağmen tapu müdürlükleri doldu taştı

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor ancak bazı vatandaşlar ısrarla uyarıları dikkate almıyor..

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ DOLDU

Hafta sonu sahillerde yaşanan manzaranın bir benzeri de Tapu Müdürlüklerinde yaşanıyor. İşlemlerin Online olarak yapılabilmesine rağmen tapu Müdürlüklerine akın edenler büyük tehlike saçıyor.

YAŞLILAR ÇOĞUNLUKTA

Tapu Müdürlüklerine akın eden vatandaşlara bakıldığında yaşlıların fazlalığı dikkat çekiyor. Öte yandan müdürlüklere akın eden bir çok vatandaşın maske kullanmadığı görüldü.

DİJİTAL ORTAMDA SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümü yapılabiliyor.

Web Tapu uygulaması üzerinden malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uygulamaya daha fonksiyonel olması için kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave edildi.

Herhangi bir mağduriyetin yaşanmasını engelleyen Web Tapu uygulamasında vatandaşlar işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde ve beklemeden yapabiliyor, işlemlerinin bütün aşamasını takip edebiliyor.

Vatandaşlar, sistem üzerinden kolaylıkla yapacağı işlemler sonrası sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gidiyor.

Yabancı uyruklular dahil olmak üzere ıslak imza için işlem yapmak isteyen vatandaşlar, randevularını "Alo-181" çağrı merkezi aracılığıyla veya "www.tkgm.gov.tr" adresinden online olarak alabiliyor. Müdürlüklere randevusuz ve "Web-Tapu" üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Vatandaşlar, tapu müdürlüklerine gitmek yerine yeni tip koronavirüs tehlikesinden sonra daha da fonksiyonel hale getirilen Web Tapu uygulamasını kullanmaya başladı. Web Tapu sistemini kullanan sayısı 16 Mart'ta yaklaşık 10 bin iken bu rakam 17 Mart'ta 20 bine, 18 Mart'ta ise 35 bine yükseldi.

Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri "www.yourkeyturkey.gov.tr"den karşılanacak.

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Anadolu Ajansı
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