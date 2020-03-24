YÖK, lisans programında isim çalışmasını sonuçlandırdı
|24 Mart 2020 16:00
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Hatırlanacağı üzere, 02 Kasım 2019 tarihli haberimizde; ön lisans ve lisans programlarındaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek üzere benzer içerikli programların yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldığını gündeme getirmiştik.
Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarındaki içerikleri aynı, ancak isimleri farklı olan lisans programlarındaki isim kargaşası nedeniyle mezunların karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla lisans bölüm/programlarının isimleri ve içerikleri sadeleştirilerek, Ek-1 tabloda yer alan mevcut bölüm/program isimleri ile yeni bölüm/program isimlerinin eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS'den itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, Ek-2 tabloda yer alan yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarının mevcut isimlerinin ilgili yükseköğretim kurumlarında korunmasına, ancak bundan sonra bu isimlerle yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm/programı açılmamasına da karar verilmiştir.
Ek-1 Yeniden yapılandırılan ve düzenleme yapılan lisans programlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Ek-2 İsimleri korunan lisans programlarına ve üniversitelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.
İŞTE YÖK YAZISI
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