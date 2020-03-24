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İlkokul öğretmeni öğrencilerini görüntülü arayıp yoklama alıyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor
 24 Mart 2020 16:06
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İlkokul öğretmeni öğrencilerini görüntülü arayıp yoklama alıyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor.

Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerinden Erdal Yağlı, TRT-EBA TV ve EBA üzerinden eğitim gören öğrencilerinin derse katılıp katılmadığını kontrol etmek amacı ile dersin başladığı saatlerde onları görüntülü arayarak yoklama almaya başladı.

Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklama, uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğrencilerinin dersleri takip etmelerini sağlamaya ve derslerde karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin bu durumdan memnun olduğunu aktaran Yağlı, "Derslere daha güzel bir şekilde hazırlanıyorlar. Ders bitiminde karşılıklı olarak internet üzerinden görüntülü bir şekilde derslerin tekrarını yapıyoruz. Bu çalışmalar hem öğrencilerimizin hem de velilerin hoşuna gidiyor. Bu uygulamayı yaparken de aynı zamanda koronavirüsten korunma yollarının neler olduğunu öğrencilerime anlatıyorum. Öğrencilerim de ilgiyle takip ediyorlar." dedi.

Velilerden Fatma Zeytünlü ise Yağlı'nın, öğrencilerine olan ilgisini takdir ettiklerini belirtti.

"Her sabah saat 9.00'da oğlum televizyonun başına oturarak dersini dinliyor." diyen Zeytünlü, "Öğretmenimiz gibi olmuyor fakat yine de hoşuna gidiyor. Daha sonra öğretmenimiz görüntülü arayarak Kaan dersini dinliyor mu, dinlemiyor mu diye kontrol ediyor. Bu Kaan'ın daha çok hoşuna gidiyor. Öğretmenimizle görüntülü konuştuğu için çok memnun kaldı ve okul özlemini giderdi en azından." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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