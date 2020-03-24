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Bakan Koca: Çin'den gelen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Bakan Koca: (Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar) Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
 24 Mart 2020 16:27
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Bakan Koca: Çin'den gelen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı
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