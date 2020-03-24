Meteorolojiden 4 ile toz taşınımı uyarısı
Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı
|24 Mart 2020 16:41
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Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin Güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının, bugün akşam ve gece saatlerinde söz konusu iller ve çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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