Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı 676'ya yükseldi
|24 Mart 2020 16:45
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, ülkede ikamet eden bir Afgan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Ali, 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676'ya yükseldiğini ifade etti.
Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle dünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.
Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.
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