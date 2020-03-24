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Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı 676'ya yükseldi
 24 Mart 2020 16:45
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Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, ülkede ikamet eden bir Afgan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ali, 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676'ya yükseldiğini ifade etti.

Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle dünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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