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Yaşlılara bir saygısızlık daha... Başına kolonya döktüler

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, yaşlılara yapılan çirkin muamelelere bir yenisi daha eklendi. Bir grup genç, yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşın yüzüne zorla maske takıp başına kolonya dökerek dalga geçti. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan gruba sosyal medyada tepki yağdı.
 24 Mart 2020 16:44
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Yaşlılara bir saygısızlık daha... Başına kolonya döktüler

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından yurdun birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda yaşlılara uygulanan duygusal şiddet dikkat çekti. Utanmadan o anları kayda alan etkileşim bağımlılarına bir yenisi daha eklendi.

"Virüsün birini bulduk" dedi

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurdu. "Virüs vak'asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döktü. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderdi.

Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı

Vatandaşlardan emniyete çağrı
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

Diğer taraftan videodaki kişinin babası olduğunu açıklayan bir kişi, bir haftadır videoyu kaldırtmaya çalıştığını ancak Tiktokçu hesabın kaldırmadığını belirtti. Babasının engelli ve şizofren olduğunu belirten genç tüm ailenin yayımlanan videodan dolayı kahrolduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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