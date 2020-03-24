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Başkentte komşuların kavgası korkuttu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı
 24 Mart 2020 16:48
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Başkentte komşuların kavgası korkuttu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebeple komşular arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir apartmanın bahçesinde komşu oldukları öğrenilen 5 kişi arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin 2 kişiye ellerinde bulunan cisimlerle saldırdığı ve yaraladığı görülürken, çevredeki vatandaşların, 'yapmayın, hepimiz Müslümanız, ne olursunuz' ifadelerini kullanarak kavgayı durdurmaya çalıştıkları duyuluyor.
İhlas Haber Ajansı
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