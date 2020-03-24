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Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
 24 Mart 2020 16:53
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Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır.

Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır.

Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
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