Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
|24 Mart 2020 16:53
|Yazdır
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır.
Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır.
Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki aile hekimine koronavirüs bulaştı
24 Mart 2020 14:51
|Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün net bir tedavisi ve ilacı yok
24 Mart 2020 12:02
|Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
24 Mart 2020 11:50
|Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Virüs hayat kurtarmaya mani değil
24 Mart 2020 09:28
|Ayakkabıyla eve koronavirüs girer mi?
24 Mart 2020 08:38
|Gargara ve kelle-paça izolasyonu geciktirdi
24 Mart 2020 08:10
|Keşke 14 gün kuralına uysaydı
24 Mart 2020 06:11
|Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
23 Mart 2020 19:53
|'Vaka artışı, korktuğumuz gibi katlanarak gitmedi'
23 Mart 2020 12:09
|'Sosyal medyada dolaşan ilaçların ölümcül etkisi olabilir'
23 Mart 2020 11:18