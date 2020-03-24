1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek

Gökçeada Belediyesi, vatandaşların evde kalması için ilginç bir yöntem seçti. Belediye Başkanı Ünal Çetin, evde kalma sözü verenlere ücretsiz Netflix aboneliği hediye edileceğini duyurdu
 24 Mart 2020 17:05
Yazdır
Belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor.

Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

"SİZLERE EVİNİZDE SİNEMA, DİZİ, BELGESEL İZLEME FIRSATI SUNUYORUZ"

Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz.

Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.NORMALDE FİYATI 17,99 TL'DEN BAŞLIYORBöylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu açıkladı
24 Mart 2020 12:30		 Palandöken'deki kayak heyecanı Kovid-19 nedeniyle sona erdi
24 Mart 2020 12:08
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
24 Mart 2020 09:24		 Evden çalışırken hacker'a dikkat!
24 Mart 2020 09:11
'Yaşlılar' niye yasağa uymuyor?
24 Mart 2020 08:32		 Avrupa ölüme terk ediyor biz koruyoruz
24 Mart 2020 07:50
Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
24 Mart 2020 06:31		 İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım
24 Mart 2020 05:48
Belçika'da korona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti
24 Mart 2020 02:00		 Dışarı çıkması yasaklandı, çatıda bastonuyla volta attı
23 Mart 2020 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - 'Koronavirüse karşı metal paraya dikkat edin'19:45 - Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama19:44 - Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi19:42 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı19:39 - Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi19:35 - Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı19:35 - Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı19:31 - Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi19:27 - Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak19:23 - Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti
19:19 - TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı19:15 - İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama19:11 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor19:07 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür19:03 - Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi18:59 - Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı18:57 - İtalya'daki Türk öğrenciler yurda dönüş yolunda18:49 - Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hantavirüs 1
komando dede 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
sakin ol champ.evdeyim 1
kendiohaliniilanet 2
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
duruş bozukluğu 1
trt eba tv 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 4
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam