Belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
|24 Mart 2020 17:05
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor.
Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.
"SİZLERE EVİNİZDE SİNEMA, DİZİ, BELGESEL İZLEME FIRSATI SUNUYORUZ"
Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz.
Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.NORMALDE FİYATI 17,99 TL'DEN BAŞLIYORBöylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.
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