Dolar uzun aradan sonra düştü
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|24 Mart 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,5780
|6,5790
|6,4520
|6,4530
|Avro
|7,0970
|7,0980
|6,9770
|6,9780
|Sterlin
|7,6410
|7,6800
|7,5670
|7,6050
|İsviçre Frangı
|6,6880
|6,7220
|6,5710
|6,6050
|ANKARA
|ABD Doları
|6,5400
|6,6100
|6,4340
|6,4770
|Avro
|7,0500
|7,1400
|6,9520
|6,9960
|Sterlin
|7,5500
|7,8500
|7,5290
|7,6900
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