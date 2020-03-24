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Afganistan'da 4 NATO askerinde koronavirüs tespit edildi

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi
 24 Mart 2020 17:17
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Afganistan'da 4 NATO askerinde koronavirüs tespit edildi

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yakın zamanda Afganistan'a gelen NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu askerlerin karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu askerlerle temasta olan kişilerin de gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 NATO askeri ve personelinin de gözlem altında tutulduğu aktarıldı.

Halihazırda Afganistan'da 16 bin NATO askeri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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