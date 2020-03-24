İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak

İçişleri Bakanı esnek çalışmaya dair yazısı ilgili birimlere gönderdi.

Gönderilen yazıya göre "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri", esnek çalışma uygulamasından istisna olacak.

Resmi yazıya göre, yukarıda yer verilen kurumlar dışında kalan personel için şu hususlar belirlenmiştir:

1 - Kamu hizmetlerini aksatmadan gerekli iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde, ilgili personelin görev yaptığı fiziksel mekan da (sosyal mesafe durumu vb.) göz önünde bulundurularak asgari sayıda yönetici, memur ve yardımcı hizmetli vb. personelin bulundurulması yetkisi. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerine taşrada ise ilgili genel müdürlüklerin belirleyecekleri kıstaslar çerçevesinde il valilerine devredilmiştir.

2- Birimler/Valilikler, yürüttükleri iş ve işlemlerin gerektirdiği şekilde uzaktan, dönüşümlü çalışma veya her ikisini birlikte seçebileceklerdir. Dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri haftalık olarak düzenlenecektir.

3- Haftalık dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri, ilgili birimlerce/valiliklerce hazırlanacak, iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirler alınarak ilgili personele tebliğ edilecektir.

4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezden verilen randevu sistemi, saatte l(bir) randevu düşecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Kimlik, ehliyet ve pasaport basım iş ve işlemleri aksatılmadan, asgari düzeyde personel ile yürütülebilecek şekilde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır.



5- Güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ilgili birimlerce/valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

6- İlgili birimlerce/valiliklerce servis, yemek, temizlik, teknik ve bilişim hizmetlerinin aksamaması için yeterli sayıda ve uzman personelin bulundurulması sağlanacaktır.

7- İlgili birimlerce/valiliklerce israfın önlenmesi ve etkinliğin arttırılması için servis ve yemek sayıları yeniden belirlenecektir.

8- Birimlerce/valiliklerce tüm personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması için gerekli tedbirler alınacaktır