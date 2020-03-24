1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kolluk kuvvetleri hariç diğer personeli kapsayan esnek çalışma yazısını illere gönderdi
 24 Mart 2020 17:44
Yazdır
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak

İçişleri Bakanı esnek çalışmaya dair yazısı ilgili birimlere gönderdi.

Gönderilen yazıya göre "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri", esnek çalışma uygulamasından istisna olacak.

Resmi yazıya göre, yukarıda yer verilen kurumlar dışında kalan personel için şu hususlar belirlenmiştir:

1 - Kamu hizmetlerini aksatmadan gerekli iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde, ilgili personelin görev yaptığı fiziksel mekan da (sosyal mesafe durumu vb.) göz önünde bulundurularak asgari sayıda yönetici, memur ve yardımcı hizmetli vb. personelin bulundurulması yetkisi. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerine taşrada ise ilgili genel müdürlüklerin belirleyecekleri kıstaslar çerçevesinde il valilerine devredilmiştir.

2- Birimler/Valilikler, yürüttükleri iş ve işlemlerin gerektirdiği şekilde uzaktan, dönüşümlü çalışma veya her ikisini birlikte seçebileceklerdir. Dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri haftalık olarak düzenlenecektir.

3- Haftalık dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri, ilgili birimlerce/valiliklerce hazırlanacak, iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirler alınarak ilgili personele tebliğ edilecektir.

4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezden verilen randevu sistemi, saatte l(bir) randevu düşecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Kimlik, ehliyet ve pasaport basım iş ve işlemleri aksatılmadan, asgari düzeyde personel ile yürütülebilecek şekilde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır.

5- Güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ilgili birimlerce/valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

6- İlgili birimlerce/valiliklerce servis, yemek, temizlik, teknik ve bilişim hizmetlerinin aksamaması için yeterli sayıda ve uzman personelin bulundurulması sağlanacaktır.

7- İlgili birimlerce/valiliklerce israfın önlenmesi ve etkinliğin arttırılması için servis ve yemek sayıları yeniden belirlenecektir.

8- Birimlerce/valiliklerce tüm personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması için gerekli tedbirler alınacaktır
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
23 Mart 2020 15:22		 Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
23 Mart 2020 00:20
Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor
22 Mart 2020 23:24		 RTÜK dönüşümlü personel uygulamasına geçti
20 Mart 2020 15:26
YÖK, üniversite hastanelerinde, idari izinleri güncelledi!
19 Mart 2020 14:13		 Sağlık Bakanlığı personelinin idari izinleri yeniden düzenlendi.
18 Mart 2020 11:38
İdari izindeki kronik hastalıklardan ne anlaşılmalıdır?
17 Mart 2020 00:05		 HSK'den idari izin Genelgesi
16 Mart 2020 15:30
Üniversite hastanelerinde de yıllık izinler durduruldu
16 Mart 2020 14:30		 12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
14 Mart 2020 14:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - 'Koronavirüse karşı metal paraya dikkat edin'19:45 - Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama19:44 - Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi19:42 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı19:39 - Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi19:35 - Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı19:35 - Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı19:31 - Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi19:27 - Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak19:23 - Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti
19:19 - TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı19:15 - İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama19:11 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor19:07 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür19:03 - Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi18:59 - Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı18:57 - İtalya'daki Türk öğrenciler yurda dönüş yolunda18:49 - Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 7
duruş bozukluğu 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
trt eba tv 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 4
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam