Altın yükselişe geçti
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 542,00 liradan işlem gördü
|24 Mart 2020 17:50
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 333,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 542,00 lira, Cumhuriyet altını 2.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 333,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|322,80
|323,00
|333,30
|333,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.127,00
|2.148,00
|2.196,00
|2.214,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|294,50
|298,50
|304,00
|308,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.079,00
|2.099,00
|2.146,00
|2.166,00
|Yarım Ziynet
|1.039,00
|1.049,00
|1.073,00
|1.083,00
|Çeyrek Ziynet
|520,00
|525,00
|537,00
|542,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Mart 2020 18:27
|Dolar uzun aradan sonra düştü
24 Mart 2020 17:15
|Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi
24 Mart 2020 17:13
|Gram altın 335 TL'yi gördü
24 Mart 2020 14:38
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
24 Mart 2020 13:17
|Gün ortası döviz fiyatları
24 Mart 2020 12:15
|Borsa, güne yükselişle başladı
24 Mart 2020 10:04
|Yükselen dolar güne sakin başladı
24 Mart 2020 09:49
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2020 18:31
|Altın yeniden yükseldi
23 Mart 2020 17:33