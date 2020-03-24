Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
|24 Mart 2020 17:54
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planladıklarını bildirdi.
AK Parti heyetinin, infaz düzenlemesine ilişkin siyasi partilerin Meclis gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretler tamamlandı.
AK Parti heyeti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi ile ilgili bilgi vermek için CHP'nin ardından İYİ Parti ve HDP'nin Meclis Grubu'na ayrı ayrı ziyarette bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaretinde, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, 1 saat 40 dakika sürdü.
- "Çekincelerimizi ilettik"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti heyetinin, konuyla ilgili bilgi verdiğini, kendilerinin de kanun teklifinin geneli hakkında bazı çekincelerini dile getirdiklerini belirtti.
Türkkan, "Teklifin üzerinde iki gün çalışacağımızı, çekincelerimizi ve iştirak ettiklerimizi bizatihi kendilerine yazılı olarak en geç perşembe günü ileteceğimizi söyledik." dedi.
- AK Parti'den HDP Meclis Grubu'na ziyaret
Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan başkanlığındaki heyet, HDP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 10 dakika süren görüşmede, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da yer aldı.
AK Partili Özkan ve Muş'a, ziyaretlerde, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.
- "Teklifi en kısa sürede vereceğiz"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesini de içeren kanun teklifine ilişkin siyasi partilerin görüşlerini aldıklarını belirtti.
Özkan, "Siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra kanun teklifini en kısa sürede vereceğiz. Teklifi, bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
AK Parti heyeti, geçen hafta da MHP heyetiyle görüşmüştü.
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