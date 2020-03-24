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Özel okullar da 'telafi eğitimleri' yapacak

TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel: Eğitim öğretim sürecinin arkasına bir aylık süre eklenmesi halinde yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek hizmetleri okullarımız tarafından verilecek
 24 Mart 2020 18:05
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Özel okullar da 'telafi eğitimleri' yapacak

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, "Uzaktan eğitim döneminde verilmiş olan konuların tamamını programa ilave ederek yaz döneminde de olsa öğrencilerimiz için telafi edeceğiz. Bu nedenle hiçbir öğrencinin hak kaybı olmayacaktır." dedi.

Özel Öğretim Kurumları Dernekleri temsilcileri, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin Liman Kitabevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle okullara belli bir süre ara verildiğini anımsattı.

Bu süreçte hem devlet hem de özel okulların sorunlarını konuşmak için bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ettiklerini aktaran Taşel, sürecin sağlıklı atlatılması, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların mağdur olmaması için bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Taşel, "Bakanlığımızla şu karara vardık: Eğitim öğretim süreci başladığı andan itibaren tatilde ve ara tatilde kaybedilmiş olan tüm eksiklikler tamamlanacak. Sürecin arkasına bir süreç ilave edeceğiz ve bu dönemde ek dersler, etütler ve yeni programlarla arada kaybedilmiş olan süreç tamamlanmış olacak. Bu anlamda velilerimizin öğrencilerimizin müsterih olması lazım. Uzaktan eğitim döneminde verilmiş olan konuların tamamını programa ilave ederek yaz döneminde de olsa öğrencilerimiz için telafi edeceğiz. Bu nedenle hiçbir öğrencinin hak kaybı olmayacaktır." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı sektörlerin desteklenmesi yönünde kararlar alındığını anımsatan Taşel, eğitim öğretim sektörünün de bu kapsama alınması için bazı bakanlıklarla görüştüklerini bildirdi.

Telafi döneminde yemek ve servis gibi konularda hak kaybı olmayacağının altını çizen Taşel, "Diyelim ki eğitim öğretim sürecinin arkasına bir aylık süre eklenmesi halinde yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek hizmetleri okullarımız tarafından verilecek. Bu dönemde bu hizmetler ücretsiz olarak verilecektir. Böylece bir öteleme söz konusu olacak." diye konuştu.

Bu durumun tüm özel okullar için geçerliği olacağını vurgulayan Taşel, gerekirse hafta sonları ders yapacaklarını veya ders saatlerini artıracaklarını, bu konuda gerekli izinleri Milli Eğitim Bakanlığından aldıklarını söyledi.

Taşel, okulların açılıp açılmamasına Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar vermediğini, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda adım atılacağını belirtti.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal da uzaktan eğitimle aslında öğretim desteği verildiğinin altını çizdi.

Aslolanın yüz yüze eğitim olduğunu belirten Dal, "Bu verilen ara, bir, iki veya dört hafta olabilir, kısa olması arzumuzdur. Biz bununla ilgili kaybı eğitim başladıktan sonra, yaz aylarında devamını sağlayıp eğitimi okullarda tamamlayacağız." diye konuştu.

Dal, sınava girecek öğrencilerin hak kaybına uğramaması için gerekli hazırlıklar yapıldığını aktardı.

Eğitim öğretimin 365 gün devam eden bir süreç olduğuna işaret eden Dal, hiç kimsenin bir hak kaybı olmayacağını vurguladı.

Özel okulların da krizden öncelikle etkilenen sektörlere verilecek destek kapsamına alınmasını istediklerini vurgulayan Dal, "Bu konuda olumlu kararlar çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Toplantıya, Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Özel Eğitim ve Öğretim Derneği (ÖZDE-BİR) Başkanı Naci Atalay, ÖZKUR-BİR Başkan Yardımcısı Enis Şener, TÖDER Başkan Yardımcısı Metin Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cem Gülan da katıldı.

Anadolu Ajansı
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