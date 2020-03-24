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Yaşlı adamı rencide eden kişiye evden çıkmama cezası

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti
 24 Mart 2020 18:15
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Yaşlı adamı rencide eden kişiye evden çıkmama cezası

Başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi.

Kendisini polis olarak tanıtarak hastaneye gitmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşla görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan M.T.E, hakkında başlatılan işlem çerçevesinde bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti.

Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı
Anadolu Ajansı
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