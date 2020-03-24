Bakan Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişiye verilen karara açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi
|24 Mart 2020 18:36
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında 15 gün evini terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme kararı verildiğini belirtti.
Bakan Gül, Twitter'dan verilen kararı değerlendiği paylaşımında şunları kaydetti:
"Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi."
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