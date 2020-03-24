Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı.
|24 Mart 2020 18:38
|Yazdır
Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede korona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı.
Fransa'da daha önce korona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 10'u hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilere göre ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14'e yükseldi.
Öte yandan Fransa'da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye'ye gönderiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi
24 Mart 2020 19:39
|Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
24 Mart 2020 19:11
|İtalya'daki Türk öğrenciler yurda dönüş yolunda
24 Mart 2020 18:57
|Afganistan'da 4 NATO askerinde koronavirüs tespit edildi
24 Mart 2020 17:17
|ABD'de de koronavirüsten ölenlerin sayısı 593 oldu
24 Mart 2020 16:55
|Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
24 Mart 2020 16:45
|DSÖ: ABD, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olabilir
24 Mart 2020 16:42
|İspanya'da koronavirüsten ölü ve vaka sayısında rekor artış devam etti
24 Mart 2020 14:38
|Çin'de bir kişi bu kez Hanta virüsünden öldü
24 Mart 2020 14:34
|AFP: Türklerin gizli silahı kolonya
24 Mart 2020 13:11