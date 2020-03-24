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Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir dükkanın önünde görülen çekirge vatandaşları şaşırttı
 24 Mart 2020 18:49
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Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir dükkanın önünde görülen çekirge vatandaşları şaşırttı.

İran ve Irak'ı istila eden çekirge, yerde kar olmasına rağmen Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü. İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli'de çekirgenin görülmesi vatandaşları şaşırttı. Çekirgeyi fark eden Birhat Kaya isimli genç, "İran ve Irak'ta bulunan çekirge, Şemdinli ilçesindeki dükkanımızın önünde de görüldü. Dükkanın önüne çıktığımda çekirgeyi gördüm. Elime aldığım çekirgeyi 8 santimetre olarak ölçtük" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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