Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.
|24 Mart 2020 19:03
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum.
Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.
Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama
24 Mart 2020 19:45
|ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür
24 Mart 2020 19:07
|Bakan Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişiye verilen karara açıklama
24 Mart 2020 18:36
|Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı tebrik etti
24 Mart 2020 18:18
|Erdoğan'dan, Albayrak çifti ve Terim'e 'geçmiş olsun' telefonu
24 Mart 2020 17:55
|Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
24 Mart 2020 17:54
|Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
24 Mart 2020 13:49
|Erdoğan, video konferansla Bakanlarla görüştü
24 Mart 2020 13:46
|Okullar ne zaman açılacak?
24 Mart 2020 13:20
|İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı
24 Mart 2020 13:16