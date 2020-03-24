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İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama

İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin, insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır.
 24 Mart 2020 19:15
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İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan binden fazla Cezayirli'nin, insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını bildirdi.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cezayir hükümetinin Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermediği belirtildi.

Bunun sonucunda Istanbul'dan Cezayir'e seyahat etmek isteyen bazı Cezayirli yolcuların İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır. Öte yandan Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Anadolu Ajansı
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