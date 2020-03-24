TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime 25 Mart-30 Mart tarihleri arasında ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
|24 Mart 2020 19:19
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TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime 25 Mart-30 Mart tarihleri arasında ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
TÜMOSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikamızda yapılan üretime 25 Mart-30 Mart tarihleri arasında ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Fabrikamız 31 Mart tarihinde aksi bir karar ve/veya zorlayıcı bir neden yoksa normal çalışma disiplinine geri dönecektir. İzin süresinin uzaması halinde KAP'ta tüm yatırımcılarımıza duyuru yapılacaktır."
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