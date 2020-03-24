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Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti

Belediye Başkanı Asım Balcı:- "Sağlık personellerimizi 120 yatak kapasiteli ve sosyal alanları bulunan Anafartalar Konukevi'mizde misafir gibi ağırlayacağız"
 24 Mart 2020 19:23
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Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti

Ankara'nın Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 120 yatak kapasiteli konukevini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personelinin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki birçok hastanelerin yer aldığı Hacettepe Mahallesi'ndeki Anafartalar Konukevi'ni hastalığa karşı mücadele eden sağlık personelinin hizmetine açtıklarını söyledi.

Hastalığın çıktığı ilk günden itibaren sağlık personelinin özveriyle çalıştığına dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı için evinden, ailesinden uzak kalan sağlıkçılarımız için ne yapsak az. Sağlık personellerimizi 120 yatak kapasiteli ve sosyal alanları bulunan Anafartalar Konukevi'mizde misafir gibi ağırlayacağız. Sağlık çalışanlarımıza sabah ve akşam kumanya ikramımız olacak. Sağlık çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."
Anadolu Ajansı
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