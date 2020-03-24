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Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve baglı kuruluslarınca yurutulen toplu tasıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek
 24 Mart 2020 19:27
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Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi sartıyla belediyeler ve baglı kurulusları ile bunların kurdukları birlik, muessese, isletme ve sirketlerce yurutulen toplu tasıma hizmetlerinden, Baskentray, Marmaray ve Izban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Anadolu Ajansı
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