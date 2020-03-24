Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
|24 Mart 2020 19:31
|Yazdır
Zonguldak'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi
23 Mart 2020 20:30
|Tahliye edilen kaptan pilotun tahliyesine itiraz
23 Mart 2020 18:12
|Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan eczacı kalfası gözaltına alındı
23 Mart 2020 13:01
|Zimmet ve şantaj iddiasında bir memura tutuklama
22 Mart 2020 12:05
|Enver Aysever'in karikatür paylaşımına soruşturma
20 Mart 2020 13:37
|Öldürdü... 'Onun için dua ediyorum' dedi
19 Mart 2020 14:33
|Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesaba soruşturma
18 Mart 2020 18:08
|Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
18 Mart 2020 17:46
|Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
18 Mart 2020 09:23
|Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
17 Mart 2020 14:32