1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ile üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin performansa dayalı ek ödemelerini artıran düzenleme yürürlüğe girdi
 24 Mart 2020 19:35
Yazdır
Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete- 24 Mart 2020- Sayı : 31078 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" ibaresi "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

------------------------------

Resmi Gazete- 24 Mart 2020- Sayı : 31078 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı
24 Mart 2020 19:42		 Koronavirüs nedeniyle İcra ve iflas takipleri durduruldu
22 Mart 2020 07:00
Bu yıl Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek
20 Mart 2020 02:45		 3 KİT şirketi kapatılarak, raylı sistemlerde yeni bir şirket kuruldu
04 Mart 2020 08:39
Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı
04 Mart 2020 08:20		 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
04 Mart 2020 05:55
Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
04 Mart 2020 05:51		 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 05:45
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
03 Mart 2020 21:26		 Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
01 Mart 2020 01:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası19:51 - Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama19:47 - 'Koronavirüse karşı metal paraya dikkat edin'19:45 - Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama19:44 - Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi19:42 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı19:39 - Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi19:35 - Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı19:35 - Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı19:31 - Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
19:27 - Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak19:23 - Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti19:19 - TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı19:15 - İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama19:11 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor19:07 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür19:03 - Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi18:59 - Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 7
23.03.2020 işe gidenler 5
sakin ol champ.evdeyim 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
cüneyt özdemir 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
Barış Özcan 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam