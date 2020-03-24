1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.
 24 Mart 2020 19:45
Yazdır
Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya provokatörleri de sert bir dille eleştirilerek, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

Sınır kapılarının açılması umuduyla 26 gündür Yunanistan sınırı olan Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen binlerce göçmen hakkında Edirne Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

24 saat esasına dayalı olarak göçmenlere insani yardımların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 977 bin 137 ürün dağıtımının gerçekleştiği ifade edildi.

"Sosyal medya paylaşımları asılsızdır"

Sabah başlayan gıda yardımının da gün boyu kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmesine gerek kalmadan ayaklarına kadar getirildiğinin altı çizildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda devamlı temizlik çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı.

Çalışmalar '24 saat esasına' göre devam ediyor

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlerin Pazarkule'ye ilk geldikleri 28 Şubat cuma günü ikindi saatlerinden itibaren başlamak üzere bugüne kadar 24 saat esasına dayalı olmak üzere kendilerine insani tüm yardımlar düzenli ve kesintisiz olarak Valiliğimiz koordinasyonunda sağlanmaktadır. Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden, mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden, battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977 bin 137 dağıtım gerçekleştirilmiştir.

561 bin 863 gıda kumanyası, 113 bin 477 kişisel hijyen paketi, 226 bin 107 içecek ve 75 bin 690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam etmektedir. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve UMKE, bir sahra hastanesi, 24 saat esasıyla nöbet tutan doktorları ve ambulanslarıyla görevlerinin başındadır. Alanın her metrekaresi düzenli olarak İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz marifetiyle ilaçlanmakta, gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılmakta ve 62 temizlik personelimizle, 3 çöp aracımız ve 2 vidanjör ile katı/sıvı çöpler toplanmaktadır.

Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımı ile gerçekleştirilmekte, kişisel temizlik için de 5 farklı yerde şebeke suyu çeşmeleri ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür
24 Mart 2020 19:07		 Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi
24 Mart 2020 19:03
Bakan Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişiye verilen karara açıklama
24 Mart 2020 18:36		 Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı tebrik etti
24 Mart 2020 18:18
Erdoğan'dan, Albayrak çifti ve Terim'e 'geçmiş olsun' telefonu
24 Mart 2020 17:55		 Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
24 Mart 2020 17:54
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
24 Mart 2020 13:49		 Erdoğan, video konferansla Bakanlarla görüştü
24 Mart 2020 13:46
Okullar ne zaman açılacak?
24 Mart 2020 13:20		 İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı
24 Mart 2020 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası19:51 - Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama19:47 - 'Koronavirüse karşı metal paraya dikkat edin'19:45 - Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama19:44 - Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi19:42 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı19:39 - Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı ilan edildi19:35 - Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı19:35 - Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme, Resmi Gazetede yayımlandı19:31 - Yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
19:27 - Tüm sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak19:23 - Altındağ Belediyesinden sağlık personeline konaklama hizmeti19:19 - TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı19:15 - İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama19:11 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor19:07 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür19:03 - Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi18:59 - Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Bakanlar ile görüştü... Okulların tatil süresi uzatılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup, burnu akmayan herkese test yapılacak
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
MEB, Menderes'in idam görüntülerine inceleme başlattı
Benzine bir indirim daha geliyor
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
Koronavirüsün etkisi ne kadar süreceği belli oldu
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
altında sert düşüş yaşanması 2
Hantavirüs 2
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
ücretini atatürk ödedi 7
duruş bozukluğu 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
Barış Özcan 1
çiftlerin birbirine benzemesi 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam